Лавров назвал конструктивной состоявшуюся в Рейкьявике встречу с Блинкеном

РЕЙКЬЯВИК, 20 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал состоявшиеся переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном конструктивными.

"Беседа мне показалась конструктивной. Есть понимание необходимости преодолеть нездоровую ситуацию, которая сложилась между Москвой и Вашингтоном в предыдущие годы", - сказал глава МИД РФ по итогам переговоров с американским коллегой.

Лавров заявил, что увидел у госсекретаря США Энтони Блинкена и его команды готовность к тому, чтобы разобрать завалы в российско-американских отношениях.

"Завалов очень много. Разгребать их непросто. Но я почувствовал у Энтони Блинкена и его команды нацеленность на то, чтобы это сделать", - сказал он.

По итогам встречи будут готовиться предложения для президентов России и США по вопросам стратегической стабильности, рассказал Лавров. Он указал, что еще администрация бывшего президента США Дональда Трампа приняла антидипломатические меры в отношении РФ. "Эта цепная реакция никого не устраивает, и я почувствовал у наших американских коллег такое же ощущение. Будем готовить предложения для наших президентов и по этим вопросам, и по вопросам развития нашего диалога по стратегической стабильности", - сказал министр.

Иранская ядерная программа и Аганистан

Лавров сообщил, что обсудил с Блинкеном эффективное взаимодействие двух стран по иранской ядерной программе, проблеме Корейского полуострова и ситуации в Афганистане.

"Договорились продолжать наши совместный действия, которые достаточно успешно развиваются, по региональным конфликтам, где интересы США и России совпадают. Это и ядерная проблема Корейского полуострова, и ситуация с усилиями по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Это и Афганистан, где активно работает расширенная "тройка" в составе России, Китая, США, Пакистана. И говорили, как на данном этапе мы можем все эти наши совместные действия сделать более эффективными", - сказал Лавров в среду по итогам встречи с Блинкеном.

Российский министр перед встречей заявлял, что намерен обсудить со своим американским коллегой среди прочих и эти темы. "В принципе, считаю, что это был очень полезный разговор", - резюмировал Лавров уже по итогам переговоров.

Дипломатическое присутствие

Лавров сообщил, что обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Рейкьявике вопросы взаимного дипломатического присутствия двух стран.

"Безусловно, мы сегодня затронули тему дипломатических присутствия России в Соединенных Штатах и Соединенных Штатов в России", - сказал Лавров в четверг журналистам по итогам переговоров с Блинкеном.

Саммит России и США

Лавров не стал отвечать на вопрос о том, договорились ли стороны о проведении саммита.

"Доброй ночи", - с улыбкой сказал Лавров после того, как прозвучал вопрос о саммите, закончив таким образом пресс-подход.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков не исключил, что Лавров и Блинкен могут затронуть тему саммита на встрече в Рейкьявике. Первый очный контакт глав внешнеполитических ведомств России и США состоялся в столице Исландии в среду, он продлился 1 час 40 минут.