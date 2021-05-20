Блинкен: состояние конфликта между США и РФ не отвечает ничьим интересам

НЬЮ-ЙОРК, 20 мая. /ТАСС/. Состояние конфликта между Россией и США не служит ничьим интересам. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью исландской государственной телерадиокомпании RUV перед встречей с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Перед нашими странами столько вызовов, особенно если говорить о пандемии коронавируса и восстановлении экономик таким способом, чтобы это отвечало интересам наших народов, что я считаю, что состояние конфликта не отвечает ничьим интересам", - сказал он, отвечая на просьбу охарактеризовать настрой перед встречей с российским министром.

Ранее в среду в Рейкьявике завершились переговоры Лаврова и Блинкена. Первая встреча глав внешнеполитических ведомств прошла на полях министерской сессии Арктического совета. Как сообщали ранее в Госдепартаменте, Блинкен на переговорах с Лавровым собирался обсудить двусторонние отношения и проект трубопровода "Северный поток - 2".

13 апреля президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден провели по инициативе Вашингтона второй телефонный разговор с момента вступления в должность главы американского государства, в ходе которого Байден предложил российскому лидеру в ближайшие месяцы провести личную встречу в третьей стране. Позднее президент США пояснил, что говорил о встрече летом в Европе.