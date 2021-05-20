Константин Шестаков стал и. о. мэра Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 20 мая. /ТАСС/. Бывший вице-губернатор Приморского края Константин Шестаков в качестве и. о. возглавил администрацию Владивостока до официального избрания думой города нового мэра. Об этом ТАСС в четверг сообщила пресс-секретарь Шестакова Олеся Новикова.

"С сегодняшнего дня Константин Шестаков официально является исполняющим обязанности главы администрации Владивостока", - сказала собеседница агентства.

Сам Шестаков на своей официальной странице в "Инстаграм" написал, что в четверг начинает погружаться в повестку Владивостока. "И первое, на что хочу обратить ваше внимание, - комфортная городская среда. Как я уже говорил, это одно из основных направлений, на котором мы сконцентрируемся в работе. Как раз сейчас у нас есть возможность получить федеральные деньги на реконструкцию и преобразование ряда парков и скверов в нашем городе", - гласит запись.

Во вторник после осмотра ряда городских объектов вице-премьером - полпредом президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрием Трутневым и губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, глава Владивостока Олег Гуменюк сообщил о решении уйти в отставку.

Константин Шестаков в сентябре 2020 года был назначен на должность временно исполняющего обязанности вице-губернатора Приморского края, а затем - заместителя председателя регионального правительства. Он курировал вопросы экономического развития, промышленности и торговли, имущественных и земельных отношений, туризма и международного сотрудничества. С сентября 2014 года возглавлял краевой департамент по туризму.