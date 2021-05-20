Дума Владивостока 27 мая примет отставку мэра и назначит конкурс на замещение должности

ВЛАДИВОСТОК, 20 мая. /ТАСС/. Дума города Владивостока на следующем заседании 27 мая планирует принять решение о досрочном прекращении полномочий главы города Олега Гуменюка и назначении нового конкурса на замещение его должности. Об этом в четверг сообщается на сайте представительного органа.

Как следует из сообщения, в думу поступило заявление Гуменюка о досрочном прекращении его полномочий по собственному желанию. "На очередном заседании думы города Владивостока (согласно расписанию, это 27 мая - прим. ТАСС) планируются к принятию решения <...> "О досрочном прекращении полномочий главы города Владивостока Гуменюка О. В.", а также "О начале процедуры формирования конкурсной комиссии на замещение должности главы города Владивостока", - говорится в сообщении.

Согласно уставу города, мэр избирается депутатами из числа кандидатов, представленных комиссией по результатам конкурса.

Во вторник после осмотра городских объектов вице-премьером - полпредом президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым и губернатором Приморского края Олегом Кожемяко глава Владивостока Олег Гуменюк сообщил о решении уйти в отставку. В четверг исполняющим обязанности мэра стал бывший вице-губернатор Приморского края Константин Шестаков.