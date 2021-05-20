Блинкен: на встрече с Лавровым США проверяли предложение о более стабильном диалоге

ВАШИНГТОН, 20 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился в среду с главой МИД России Сергеем Лавровым в Рейкьявике с целью "проверить предложение" о более стабильных и предсказуемых американо-российских отношениях. Такое мнение он выразил в Twitter по итогам переговоров.

"Встретился сегодня [в среду] с министром иностранных дел Лавровым с целью проверить предложение о более стабильных и предсказуемых отношениях с Москвой. Я также подтвердил нашу решимость в ответ на действия России против Украины, РСЕ / РС (радиостанции "Радио Свободная Европа / Радио Свобода", признана в РФ СМИ-иноагентом - прим. ТАСС) и Алексея Навального", - написал госсекретарь.