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Блинкен: на встрече с Лавровым США проверяли предложение о более стабильном диалоге

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен (справа налево) Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен (справа налево)
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

ВАШИНГТОН, 20 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился в среду с главой МИД России Сергеем Лавровым в Рейкьявике с целью "проверить предложение" о более стабильных и предсказуемых американо-российских отношениях. Такое мнение он выразил в Twitter по итогам переговоров.

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"Встретился сегодня [в среду] с министром иностранных дел Лавровым с целью проверить предложение о более стабильных и предсказуемых отношениях с Москвой. Я также подтвердил нашу решимость в ответ на действия России против Украины, РСЕ / РС (радиостанции "Радио Свободная Европа / Радио Свобода", признана в РФ СМИ-иноагентом - прим. ТАСС) и Алексея Навального", - написал госсекретарь.

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