Посол РФ: Москва уверена, что мирный договор с Японией станет всеобъемлющим документом

ТОКИО, 20 мая. /ТАСС/. Российская сторона считает, что мирный договор с Японией должен стать более широким документом, чем обычный мирный договор, заключаемый сразу после окончания войны между двумя странами. Об этом в четверг заявил посол РФ в Японии Михаил Галузин, выступая в Клубе иностранных корреспондентов в Токио.

"Мы надеемся, мы думаем и мы верим, что будущий мирный договор между Россией и Японией станет всеобъемлющим договором о мире, добрососедстве, партнерстве, сотрудничестве и дружбе, что он будет шире, чем простой мирный договор, заключаемый сразу после окончания войны", - отметил он, напомнив, что состояние войны между двумя странами было прекращено еще 65 лет назад.

Затрагивая тему южных Курильских островов, посол РФ в Японии заявил, что российская сторона намерена продолжить обмены с японской стороной на основе различных соглашений, достигнутых к настоящему времени. "Это и посещение захоронений родственников бывшими японскими жителями этих островов, это и договоры по рыбному промыслу в акватории Курильских островов, это и консультации по запуску совместной экономической деятельности на островах", - добавил он.

Михаил Галузин отметил, что российская сторона с пониманием относится к чувствам японской общественности по вопросу южных Курильских островов. "Но, выражая понимание, мы надеемся, что и наши чувства по отношению к этому вопросу будут уважаться в равной степени", - подчеркнул он, напомнив, что острова перешли к СССР по итогам Второй мировой войны, в которой советская сторона пожертвовала 27 млн человеческих жизней ради победы над нацистской Германией и ее приспешниками.

Переговоры о мирном договоре

Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

В ноябре 2018 года на встрече в Сингапуре президент России Владимир Путин и занимавший тогда пост премьер-министра Японии Синдзо Абэ условились активизировать диалог о мирном договоре на основе советско-японской совместной декларации от 19 октября 1956 года. Она позволила положить конец состоянию войны между двумя странами и восстановить дипломатические и консульские отношения. В декларации СССР выразил готовность передать Японии Шикотан и ряд прилегающих мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды с условием, что их фактический переход под контроль Токио произойдет после заключения мирного договора.

Декларация была ратифицирована законодательными органами обоих государств 8 декабря 1956 года. Как неоднократно заявляла российская сторона, в этом документе четко прописано, что рассмотрение вопроса о пограничном размежевании возможно только после заключения мирного договора.