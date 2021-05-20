Косачев назвал хорошим знаком сдержанный оптимизм Лаврова после переговоров с Блинкеном

"Будем следить за развитием событий, как говорят в новостях. Лучшим продолжением было бы возобновление большинства прежних переговорных форматов и устранение самых вопиющих проблем, в том числе в работе обеих дипмиссий", - написал сенатор на своей странице в Facebook.

"Понравился сдержанный оптимизм главы нашего МИД по итогам. Зная традиционно реалистичные оценки Сергея Викторовича, это, полагаю, весьма хороший знак", - отметил он. По мнению парламентария, "признание ненормальности сложившейся ситуации и наличия завалов, которые надо разгребать, также является важной отправной точкой". "Понятно, что и причины, и выходы сторонам видятся по-разному, но для того и существует диалог, чтобы сводить подходы к единому знаменателю", - полагает Косачев.

Обозначив разногласия, стороны постарались выделить те темы, по которым можно работать вместе, указал сенатор. В частности, это иранская ядерная программа, Афганистан, разоруженческий блок. Среди проблем, по которым страны могли бы активно взаимодействовать, были обозначены "пандемия, климат, Корейский полуостров и региональные конфликты", отметил Косачев. "Теперь слово за президентами, это, конечно же, ключевой момент. Причем я бы сказал, что ситуация зависит в большей степени от американского лидера, поскольку наши позиции, как говорится, на столе, готовность к сотрудничеству всегда обозначалась открыто. Но, разумеется, не в режиме исполнения одной стороной указаний другой - только равноправие и понимание обоюдных интересов", - уверен политик.

Косачев также отметил, что "спустя 30 минут после начала переговоров в Рейкьявике Вашингтон ввел (и тут же притормозил) санкции в отношении нескольких судов и организаций, участвующих в строительстве трубопровода "Северный поток - 2". "Пока это наши реалии, хотя свет в конце тоннеля забрезжил", - заключил сенатор.

Первая встреча глав внешнеполитических ведомств России и США прошла на полях министерской сессии Арктического совета в Рейкьявике, она продолжалась почти два часа.