Памфилова: соглашение ЦИК и Минпросвещения учитывает возможность трехдневного голосования

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Центризбирком России и Минпросвещения РФ подписали соглашение о взаимодействии при проведении выборов в сентябре 2021 года, оно учитывает возможность голосования в течение нескольких дней и предусматривает выработку решений по обеспечению безопасности граждан. Об этом сообщила в четверг председатель ЦИК Элла Памфилова, чьи слова приводит пресс-служба министерства.

"В нашем соглашении предусмотрены различные варианты взаимодействия, которые учитывают, в том числе возможность голосования в течение нескольких дней. Документ также предусматривает взаимный обмен информацией, информирование участников образовательного процесса о предстоящем голосовании, выработку совместных с Роспотребнадзором решений, обеспечивающих безопасность наших граждан", - сказала Памфилова.

Глава ЦИК также отметила, что "регионы очень волнует тема разведения избирательного и учебного процессов, поэтому было принято решение подписать соглашение еще до старта кампании". Она напомнила, что почти 50 тыс. избирательных участков располагаются на территории образовательных учреждений.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех субъектах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и депутатов 39 региональных парламентов.