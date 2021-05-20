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Комиссия Совбеза РФ обсудила подготовку кадров по защите информации для госорганов

Комиссия отметила позитивную роль федеральных учебно-методических объединений в системе высшего и среднего профессионального образования в подготовке профильных специалистов

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Межведомственная комиссия Совета безопасности РФ по информационной безопасности определила комплекс мер организационного, нормативного правового и методического характера по совершенствованию системы подготовки кадров в информационной сфере.

Как сообщила в четверг пресс-служба аппарата Совбеза, на заседании комиссии "отмечена позитивная роль федеральных учебно-методических объединений в системе высшего и среднего профессионального образования по укрупненным группам специальностей "Информационная безопасность" в подготовке профильных специалистов".

"Особое внимание уделено качеству подготовки кадров по защите информации для государственных органов и организаций", - подчеркнули в пресс-службе.

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