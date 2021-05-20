Захарова отметила конструктивный настрой США при организации встречи Лаврова и Блинкена

"Хотела бы сказать о важной детали, которая была до переговоров и которая меня действительно очень порадовала. Это то, как была встреча организована. Организаторы встречи, имею в виду - есть такое понятие host - принимающая сторона, это вопрос только логистический. Кто берет на себя логистическую нагрузку по организации помещения, пропуск журналистов, организацию рассадки и так далее - это делала американская сторона. Мы с таким напряжением ждали, как наши американские партнеры будут выстраивать работу с прессой. <...> В этот раз все было, опять же, конструктивно. Российские журналисты - их не просто пустили, а они обладали всеми теми же правами, что и все остальные, чего мы всегда и добивались", - сказала она.

По словам Захаровой, российская пресс-служба с "напряжением ждала, как американские партнеры выстроят работу с прессой". В этой связи дипломат напомнила о случаях, когда российских журналистов не пускали. "Это было, наверное, лет десять назад. Каждая встреча заканчивалась скандалом недопуска российских журналистов. Потом были времена, когда мы выстраивали все на уровне паритета, жестко и строго следя, чтобы наших пускали. Но все это давалось с боями", - указала она.

"В этот раз мы даже перекинулись парой слов с руководителем пресс-службы Госдепа господином [Недом] Прайсом и сказали, что наша задача делать так, чтобы с нашей стороны, со стороны пресс-служб, не было никаких нареканий в ходе организации встреч, к чему мы будем стремиться", - подчеркнула Захарова.

Первая встреча глав внешнеполитических ведомств России и США прошла на полях министерской сессии Арктического совета в Рейкьявике и продолжалась почти два часа.