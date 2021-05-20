В МИД РФ заявили о резком ухудшении положения русскоязычного населения в Эстонии

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Положение русскоязычного населения в Эстонии продолжает резко ухудшаться согласно данным из отчета Минкультуры республики о результатах мониторинга политики интеграции. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Опубликованный 10 мая этого года Министерством культуры Эстонии отчет о результатах мониторинга интеграции свидетельствует о резком ухудшении положения русскоязычного населения. 38% неэстонцев ощущают себя в Эстонии "людьми второго сорта". До 70% лиц из целевой группы считают, что они никак не способны повлиять на развитие общества и государства, еще 73% - что их карьерные перспективы заведомо хуже, чем у этнических эстонцев. С сожалением вынуждены констатировать: игнорирование Таллином своих международных обязательств в области прав человека продолжается", - указала дипломат.

Захарова отметила, что в Эстонии сохраняется жесткая зависимость социально-экономического и карьерного роста от национально-языковой принадлежности. "В среднем неэстонцы на идентичных должностях зарабатывают на 15% меньше. 50% школьников, обучающихся на неродном эстонском языке, с трудом усваивают учебный материал, испытывая при этом серьезный стресс", - продолжила она.

По мнению Захаровой, эти данные свидетельствуют о провале государственной интеграционной реформы в стране, а также о невозможности гармоничного вовлечения нацменьшинств в эстонское общество при "принудительной эстонизации".

Дипломат подчеркнула, что неудачную политику Эстонии в области интеграции, а также систематические нарушения прав нацменьшинств критикуются не только русскоязычными жителями республики, но и международным сообществом. "Жесткие оценки массового безгражданства, а также образовательной и языковой политики эстонских властей дали Европейская комиссия по борьбе с расизмом и нетерпимостью и правозащитная организация Human Rights Watch. Правозащитная организация Amnesty International ("Международная амнистия") расценила Языковую инспекцию как "карательный орган", отметив, что ее деятельность вступает в противоречие с общепризнанными нормами, закрепленными во Всеобщей декларации прав человека ООН", - добавила она.