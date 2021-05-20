МИД РФ заявил о большом значении взаимодействия со спецслужбами стран Центральной Азии

КАЗАНЬ, 20 мая. /ТАСС/. Россия придает особое значение сотрудничеству со странами Центральной Азии по линии спецслужб. Об этом заявил в четверг замглавы МИД РФ Андрей Руденко, выступая на открытии второй Центральноазиатской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Внешние угрозы безопасности для региона Центральной Азии исходят главным образом от международных террористических организаций, нестабильности в Афганистане, - сказал он. - Придаем важное значение взаимодействию компетентных органов и спецслужб России и государств Центрально-Азиатского региона в сфере борьбы с этими угрозами как на двустороннем, так и многостороннем уровне".

Высокопоставленный дипломат указал, что "с проблемой террористической угрозы тесно связана тематика незаконного оборота наркотиков", однако отметил, что Россия и государства Центральной Азии "достойно отвечают" на все сегодняшние вызовы в сфере безопасности и "уверенно прокладывают путь в будущее".