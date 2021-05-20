Мурадов: запрет признания Крыма российским может стать катастрофической ошибкой для США

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая. /ТАСС/. Возможное принятие закона, предусматривающего запрет для американской администрации на признание Крыма российским, может стать катастрофической ошибкой для США, считает постпред Республики Крым при президенте РФ, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов.

В среду комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США рекомендовал одобрить законопроект, предусматривающий запрет для американской администрации на признание Крыма российским. Документ был поддержан единогласно. Он предусматривает, что "ни одно федеральное министерство или ведомство США не может предпринимать каких-либо действий или оказывать какое-либо содействие, которое предполагало бы признание" Крыма в составе РФ.

По мнению Мурадова, возможное принятие подобного закона будет означать "прямое, законодательное закрепленное посягательство на территориальную целостность России". "Принятие в США закона, запрещающего признание Крыма российским, может стать катастрофической ошибкой для самого Вашингтона <...> Если подобное пагубное для дела мира решение будет принято, оно будет означать прямое намерение Вашингтона превратить Украину на долгие времена в антироссийский военный полигон, а ее богатства подвергнуть тотальному разграблению. Худшей участи для украинского народа трудно себе представить", - сказал постпред Крыма при президенте.

Он отметил, что при реализации такого сценария США могут резко усилить работу по зачистке Украины от любых сил, выступающих за восстановление конструктивных отношений с Россией. "России, очевидно, придется вырабатывать меры решительного и безотлагательного противодействия такому крайне опасному для нас развитию событий", - добавил Мурадов.

11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, в ходе которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% - Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость Крыма и его воссоединение с Россией.