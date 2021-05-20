Песков назвал позитивным сигналом встречу Лаврова и Блинкена

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Состоявшиеся переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена являются позитивным сигналом и помогут в анализе для решения о саммите президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

О чем говорили Лавров и Блинкен на первой очной встрече

"Безусловно, это позитивный сигнал, факт разговора, который, как сказал Лавров, был конструктивным, тоже является событием, которое заслуживает позитивной оценки. Но, очевидно, процесс этот не будет простым, действительно, проблем скопилось очень много. Но, по крайней мере, состоявшиеся накануне в Рейкьявике переговоры российского министра с госсекретарем, безусловно, помогут в том анализе, который сейчас проводится в Москве по вопросу о встрече двух президентов", - сказал он.

По словам Пескова, Лавров незамедлительно доложил Путину об итогах своей встречи с госсекретарем США.

"Конечно, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Разумеется, министр иностранных дел незамедлительно докладывает президенту о всех контактах".

Песков отметил, что Путин примет решение относительно саммита с Джо Байденом после завершения анализа итогов встречи главы МИД РФ и госсекретаря США. "Анализ продолжается, будут анализироваться итоги контактов Лаврова и Блинкена, и потом уже президент будет принимать решение", - сказал он.