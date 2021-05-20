Кремль подтвердил контакты по подготовке возможной встречи Путина и Зеленского

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Контакты по подготовке гипотетической встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского осуществляются, но никаких сроков нет. Об этом журналистам в четверг заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Действительно, контакты ведутся, с нашей стороны мой коллега [заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий] Козак принимает в них участие. Действительно, есть определенные наброски возможных тем к обсуждению", - сказал представитель Кремля.

Однако, по его оценке, "процесс идет непросто". "Пока наброски широкими мазками, скорее концептуальные, а не предметные, гипотетической повестки дня гипотетической встречи", - обрисовал ситуацию пресс-секретарь российского лидера. Он ответил отрицательно на вопрос, есть ли сроки для возможной встречи президентов, и добавил, что воздержался бы от наименования каких-то пунктов повестки дня, поскольку "пока этот процесс без необходимой конкретики и субстанции".

Ранее в четверг президент Украины заявил, что его офис начал переговоры с российской стороной по вопросу организации его встречи с главой российского государства. "Начат, скажу вам так, откровенно, начат разговор между офисом президента Украины и РФ [об организации такой встречи]", - сказал Зеленский на пресс-конференции по случаю второй годовщины вступления на должность президента.