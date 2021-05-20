МИД РФ: надежды на улучшение отношений РФ и Украины с приходом Зеленского не оправдались

КАЗАНЬ, 20 мая. /ТАСС/. Надежды на улучшение отношений между Россией и Украиной с приходом к власти Владимира Зеленского не оправдались. Об этом заявил в четверг журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко на полях конференции международного дискуссионного клуба "Валдай".

Два года президентства Зеленского. Все еще лидер, но уже не тот

"Конечно, надежды на то, что отношения наши с приходом нового президента Украины улучшатся, к сожалению, не оправдались", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Руденко отметил, что по некоторым параметрам риторика Зеленского и конкретные шаги стали даже хуже, чем при бывшем президенте Украины Петре Порошенко.

Замминистра подчеркнул, что недавнее обострение ситуации в Донбассе демонстрирует наличие силового сценария решения проблемы на "столе у украинского президента". "Даже по ключевому вопросу, по урегулированию в Донбассе, мы видим ужесточение позиции у Украины. Попытки переписать Минские соглашения, фактически изменить их очередность. Ну а в целом факт последнего обострения ситуации в Донбассе в прошлом месяце говорит о том, видимо, что вариант силового решения проблемы, он пока остается, скажем так, в папке у украинского президента или на столе у украинского президента", - указал Руденко.