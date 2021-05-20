МИД РФ: надежды на улучшение отношений РФ и Украины с приходом Зеленского не оправдались

КАЗАНЬ, 20 мая. /ТАСС/. Надежды на улучшение отношений между Россией и Украиной с приходом к власти Владимира Зеленского не оправдались. Об этом заявил в четверг журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко на полях конференции международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Конечно, надежды на то, что отношения наши с приходом нового президента Украины улучшатся, к сожалению, не оправдались", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.
Руденко отметил, что по некоторым параметрам риторика Зеленского и конкретные шаги стали даже хуже, чем при бывшем президенте Украины Петре Порошенко.
Замминистра подчеркнул, что недавнее обострение ситуации в Донбассе демонстрирует наличие силового сценария решения проблемы на "столе у украинского президента". "Даже по ключевому вопросу, по урегулированию в Донбассе, мы видим ужесточение позиции у Украины. Попытки переписать Минские соглашения, фактически изменить их очередность. Ну а в целом факт последнего обострения ситуации в Донбассе в прошлом месяце говорит о том, видимо, что вариант силового решения проблемы, он пока остается, скажем так, в папке у украинского президента или на столе у украинского президента", - указал Руденко.