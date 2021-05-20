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Песков призвал анализировать информацию о росте числа невыездных должников

Пресс-секретарь президента отметил, что вопрос относится к компетенции правительства и специализированных институтов

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Выводы по ситуации с ростом числа невыездных должников в РФ можно делать после проведения детального анализа, этот вопрос относится к компетенции правительства и специализированных институтов, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Здесь надо точно анализировать суммы задолженности, профессиональный состав должников, работающие ли это люди, безработные. Нужно обладать вот этой big data, чтобы сделать какие-то выводы. Это скорее вопрос для правительства и специализированных институтов", - сказал он.

Ранее газета "Известия" сообщила, что, по данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), по состоянию на 1 апреля в России 7 млн человек не могли выехать за границу из-за накопленных долгов. За десять месяцев этот показатель вырос на 3 млн человек.

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