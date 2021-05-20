Песков: определение "недружественные" в отношении других стран связано с их позицией

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Определение "недружественные", применяемое в отношении других государств, связано с их недружественной политикой. Это подчеркнул в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если вы занимаете недружественную позицию по отношению к России, то вас так надо и назвать - недружественным государством", - сказал Песков, отвечая на вопрос, в связи с чем в России стали использоваться такие определения как "недружественное государство", "иностранные агенты" и так далее.

То же самое, по его словам, касается и СМИ - иностранных агентов. "Есть те СМИ, которые являются иностранными агентами - они получают деньги из-за рубежа", - сказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента при этом назвал неправомерной постановку вопроса о том, что Кремль кого-то объявляет недружественными государствами или иностранными агентами, так как в первом случае это делает правительство, во втором - Минюст. "Поэтому не нужно в этом плане задавать вопросы Кремлю", - сказал Песков.

На слова корреспондента Meduza (признано в России СМИ, выполняющим функции иностранного агента) о том, что после получения изданием такого статуса с изданием перестали разговаривать многие собеседники во власти, представитель Кремля заметил: "Я могу это прокомментировать тем, что мы сейчас с вами разговариваем в ходе нашего конференц-кола. Вот, только этим".

Песков при этом не стал комментировать публикации о резких высказываниях бизнесмена Евгения Пригожина в адрес журналистки Meduza. "Мы не хотим комментировать заявления граждан или предпринимателей Российской Федерации, у них может быть своя точка зрения", - сказал он, подчеркнув, что она имеет право быть, "если она не противоречит законодательству Российской Федерации".