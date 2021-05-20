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Мишустин: разблокирование связей в Карабахе отвечает интересам всех стран Южного Кавказа

Разблокирование связей в Карабахе отвечает интересам всех государств Южного Кавказа - Мишустин.

Лавров заявил, что РФ выступает за вступление в силу соглашения о предотвращении промысла
Министр отметил, что рассматривает это соглашение как серьезный шаг на пути продвижения экосистемного подхода к управлению морскими ресурсами в Арктике
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