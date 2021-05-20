Лавров: Россия готова организовать саммит Арктического совета во время председательства

РЕЙКЬЯВИК, 20 мая. /ТАСС/. Россия поддерживает идею саммита арктических государств и готова организовать его в период своего председательства в Арктическом совете. Об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на министерской сессии совета.

"Поддерживаем идею проведения саммита арктических государств, когда для этого созреют необходимые условия. Если это случится в период российского председательства, мы будем готовы это сделать. В любом случае саммит, когда он будет хорошо подготовлен, станет значимым событием в определении долгосрочных стратегических задач арктического сотрудничества", - сказал Лавров.

По словам министра, Россия призывает возобновить многосторонний диалог стран Арктического совета по военной линии.

"Арктика - территория мира, стабильности и конструктивного взаимодействия и констатируем, что такой же позиции придерживаются все наши партнеры, - сказал он. - Я убежден, что только через сотрудничество можно обеспечить процветание Арктики. Важно распространять позитивные взаимоотношения стран - членов Арктического совета и на военную сферу, о чем мы не раз говорили, прежде всего через возобновление многостороннего диалога арктических государств по линии генеральных штабов вооруженных сил".

Лавров подчеркнул, что Россия как крупнейшая арктическая держава видит приоритетом деятельности Арктического совета сбалансированное продвижение устойчивого развития Заполярья в социальном, экономическом и природоохранном измерениях. "Считаем необходимым способствовать укреплению ведущей роли Арктического совета в коллективных усилиях по обеспечению ответственного управления регионом и решению имеющихся проблем. Важно при этом содействовать синергии с другими региональными форматами", - отметил министр.

Продвижение сотрудничества

Лавров заявил, что Россия будет поддерживать дух сотрудничества во время своего председательства в Арктическом совете.

"Принимая у Исландии эстафету председателя на следующие два года, Россия намерена поддерживать в нашей организации дух сотрудничества, укреплять конструктивное взаимодействие между всеми государствами-членами, повышать нашу готовность к поиску оптимальных решений для Арктики и населяющих ее жителей, - сказал он. - Считаем важным в предстоящий период обеспечить преемственность повестки дня Совета и начатых ранее проектов и инициатив".

Лавров отметил, что завершающееся двухлетнее председательство Рейкьявика было весьма насыщенным и, несмотря на длящуюся с начала 2020 года пандемию коронавируса, проделана большая совместная работа. "Важнейшим достижением стало согласование стратегического плана Арктического совета - первого в истории документа перспективного планирования, отражающего общее для всех стран-участниц видение стоящих перед нами задач на ближайшее десятилетие", - указал министр.

Глава российского МИД также поблагодарил исландскую сторону за гостеприимство и напомнил, что в этом году отмечается 25-летие форума, который "остается ведущей межправительственной площадкой для деполитизированного диалога в высоких широтах". "Отрадно, что, несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку, сегодняшнее мероприятие проходит в очном формате. Считаем такую демонстрацию сплоченности в решении вопросов развития Заполярья весьма своевременной", - заметил он.

Как обратил внимание Лавров, Россия исходит из того, что именно государства - члены совета несут особую ответственность за происходящее в этом регионе. "Россия последовательно выступает за укрепление Арктического совета как ключевого формата межправительственного сотрудничества в Арктическом регионе", - подчеркнул министр.

По его словам, Россия открыта к тесному и конструктивному взаимодействию со всеми государствами-членами, постоянными участниками, наблюдателями Арктического совета, а также другими заинтересованными внерегиональными партнерами. "Убеждены, что дух сотрудничества, свойственный нашей организации, будет способствовать укреплению доверия и взаимопонимания в регионе в целом", - добавил он.

Арктический совет

Арктический совет - межправительственная организация арктических государств. Ее членами являются Дания (вместе с Гренландией и Фарерскими островами), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Кроме того, Арктический совет предоставляет статус наблюдателя неарктическим государствам, межправительственным и межпарламентским организациям, а также неправительственным организациям.

В 2021 году, в год 25-летия объединения, двухгодичное председательство в нем переходит от Исландии к России.