Лавров заявил, что РФ выступает за вступление в силу соглашения о предотвращении промысла

РЕЙКЬЯВИК, 20 мая. /ТАСС/. Москва выступает за скорейшее вступление в силу соглашения о предотвращении нерегулируемого промысла в центральной части Северного Ледовитого океана. Об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на министерской сессии Арктического совета.

"Выступаем за скорейшее вступление в силу подписанного три года назад соглашения о предотвращении нерегулируемого промысла в открытом море в центральной части Северного Ледовитого океана. Рассматриваем его как серьезный шаг на пути продвижения экосистемного подхода к управлению морскими ресурсами в Арктике", - сказал министр.