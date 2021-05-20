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Лавров заявил, что РФ выступает за вступление в силу соглашения о предотвращении промысла

Министр отметил, что рассматривает это соглашение как серьезный шаг на пути продвижения экосистемного подхода к управлению морскими ресурсами в Арктике

РЕЙКЬЯВИК, 20 мая. /ТАСС/. Москва выступает за скорейшее вступление в силу соглашения о предотвращении нерегулируемого промысла в центральной части Северного Ледовитого океана. Об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на министерской сессии Арктического совета.

"Выступаем за скорейшее вступление в силу подписанного три года назад соглашения о предотвращении нерегулируемого промысла в открытом море в центральной части Северного Ледовитого океана. Рассматриваем его как серьезный шаг на пути продвижения экосистемного подхода к управлению морскими ресурсами в Арктике", - сказал министр.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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