Мишустин: Москва готова налаживать с Баку взаимодействие в производстве вакцин от COVID-19

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Россия готова налаживать с Азербайджаном взаимодействие в производстве вакцин от коронавируса. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг на встрече в Москве со своим азербайджанским коллегой Али Асадовым.

Председатель российского кабмина отметил, что Москва и Баку совместно борются с коронавирусной инфекцией. Россия оперативно передала Азербайджану специальные тест-системы, в страну направлялись бригады российских медицинских специалистов, а в мае в республику была поставлена первая партия вакцины "Спутник V", сказал Мишустин.

"Мы также готовы налаживать вместе с вами производство российской вакцины", - подчеркнул он.

По словам российского премьера, Москва готова оказывать содействие в налаживании этого производства. "Уверен, что это позволит организовать вакцинацию в сжатые сроки, вакцинацию населения и Азербайджана, и России", - добавил Мишустин.

Глава кабмина России рассказал, что по итогам его переговоров с Асадовым планируется подписать ряд соглашений об углублении сотрудничества по таким направлениям, как информационная сфера, интеллектуальная собственность, таможенное взаимодействие, продовольственная безопасность, ветеринария.

Товарооборот двух стран

Россия и Азербайджан не допустили существенного сокращения товарооборота в 2020 году на фоне пандемии, а в первые месяцы 2021 года даже смогли его нарастить. По словам российского премьера, в целом торгово-экономическое сотрудничество двух стран активно развивается.

"В 2020 году, в непростых условиях, когда был коронавирус, мы не допустили существенного сокращения взаимного товарооборота, - указал Мишустин. - А уже в начале этого года - с января по март - нарастили товарооборот почти на 3,5%, что составляет около $680 млн, что неплохая цифра".

Он отметил, что в Азербайджане работает почти 1 тыс. компаний с российским капиталом, реализуется большое количество крупных проектов в промышленности. "Создается сборочное производство автомобилей ГАЗ, вертолетный сервисный центр, современный фармацевтический комплекс. Также ведется производство зерноуборочных комбайнов. Выполняется ряд масштабных контрактов, в том числе на поставку вагонов в бакинское метро", - перечислил российский премьер.

По словам Мишустина, два государства уделяют большое внимание и межрегиональным связям. С Азербайджаном сотрудничают более 70 российских регионов, указал он. "Мы готовимся к российско-азербайджанскому межрегиональному форуму, который, конечно, проведем с учетом всех ограничений наших санэпидемслужб", - добавил глава российского кабмина.