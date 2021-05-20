МИД РФ выразил готовность делиться опытом с Баку и Ереваном в вопросе делимитации границ

КАЗАНЬ, 20 мая. /ТАСС/. Россия накопила большой опыт в вопросе делимитации и демаркации государственной границы и готова оказать консультативное содействие Азербайджану и Армении по этой проблематике. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, отвечая в четверг на вопрос ТАСС на полях конференции международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Россия готова была бы в случае соответствующего запроса со стороны Баку и Еревана оказать консультативное содействие в этом процессе, - сказал замминистра. - У нас большая работа проводилась по делимитации границ по нашему периметру и с Казахстаном, и с другими странами, с Китаем. У нас накоплен опыт такой работы. Поэтому мы готовы участвовать, но, я еще раз повторю, в случае наличия соответствующего обращения и согласия всех сторон".

Руденко отметил, что результатом работы по решению вопроса делимитации и демаркации должен стать договор о государственной границе.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия в рамках Организации Договора о коллективной безопасности предложила оказать Баку и Еревану содействие по урегулированию ситуации на границе и выступила с инициативой о создании армяно-азербайджанской комиссии для делимитации и демаркации границы, в которой РФ могла бы принять участие в качестве консультанта или посредника. Отвечая на вопрос, последовала ли какая-то реакция от сторон, Руденко сказал, что пока "не знает об их реакции".

12 мая Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области. Как заявили в ведомстве, после мер, принятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные прекратили эти работы. Вечером того же дня и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян собрал заседание совета безопасности республики, в ходе которого назвал произошедшие события посягательством на территорию страны. По его словам, азербайджанские вооруженные силы пересекли государственную границу Армении, пройдя вглубь на 3,5 км.