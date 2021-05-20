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Путин заявил, что Россия все чаще сталкивается с попытками оболгать историю

© Михаил Климентьев/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 20 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин констатировал, что Россия все чаще сталкивается с попытками оболгать историю, пересмотреть роль Красной армии в победе над фашизмом.

"Великое поколение победителей, к сожалению, уходит, но тем выше наша ответственность за их наследие, особенно сейчас, когда мы все чаще сталкиваемся с попытками оболгать, извратить историю, пересмотреть роль Красной армии в разгроме нацизма, в освобождении народов Европы от коричневой чумы", - сказал глава государства в четверг на заседании Российского организационного комитета "Победа".

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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