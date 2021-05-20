Лавров планирует обсудить с главой МИД Норвегии наращивание военной активности у границ РФ

РЕЙКЬЯВИК, 20 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что намерен обсудить с главой МИД Норвегии на полях Арктического совета наращивание военной активности у российских границ.

"Мы уже не раз комментировали проблемы, связанные с наращиванием военного присутствия у наших границ, и я обсуждал это и будут сегодня еще обсуждать с министром иностранных дел Норвегии", - сказал он на пресс-конференции по итогам заседания министерской сессии Арктического совета.

"Норвегия - наш ближайший сосед, с которым у нас очень добрые отношения, но проблемы, связанные с нагнетанием военно-политической напряженности в силу развертывания иностранных войск в Норвегии и в Прибалтике остаются", - добавил министр.