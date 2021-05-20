Путин заявил, что Россия "зубы выбьет" всем, кто попробует что-то у нее "откусить"

НОВО-ОГАРЕВО, 20 мая. /ТАСС/. Россия периодически сталкивается с попытками что-то от нее "откусить", но она выбьет зубы всем, кто собирается это сделать. Об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на заседании оргкомитета "Победа".

От раскрытия архивов до ядерного сдерживания. О чем говорил Путин на оргкомитете "Победа"

По его словам, некоторые публично осмеливаются говорить о том, что сибирские богатства якобы несправедливо принадлежат только одной стране. Как отметил Путин, "странно слышать такие вещи, особенно публично, но они иногда звучат".

"Все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить. Но они должны знать, те, кто собираются это сделать, что мы зубы выбьем всем, так чтобы они не могли кусаться", - подчеркнул он.

Президент уверен, что Россию продолжат сдерживать, так как многим оппонентам такая страна просто не нужна.

"Чего бы мы ни сделали, как бы мы ни стремились удовлетворить аппетиты тех, кто пытается нас сдерживать, все равно сдерживание будет продолжено, потому что многим из наших оппонентов, так их назовем, такая страна, как Россия, просто не нужна", - заявил глава государства.

"Но она нужна нам с вами, нужна нашим людям, гражданам Российской Федерации. И мы будем делать все для того, чтобы не только сохранить, но и упрочить, усилить", - добавил Путин.

Чтобы добиться такой стратегической цели, по словам президента, нужно "делать все, чтобы сохранить память о том, что происходило в предыдущие годы, память о тех, кто отстоял нашу Родину".

Глава государства отметил в связи с этим важность работы поисковых движений, деятельности по возрождению памяти о защитниках Отечества, добавив, что подчас эта работа связана с определенной опасностью.