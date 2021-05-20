Лавров: только четкое следование нормам ВТО позволит миру бороться с глобальными угрозами

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Россия убеждена, что только четкое следование согласованным в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) нормам и правилам позволят мировому сообществу эффективно бороться с глобальными угрозами. Об этом говорится в видеообращении главы МИД РФ Сергея Лаврова на открытии Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

"Твердо убеждены, что только четкое следование согласованным в рамках Всемирной торговой организации многосторонним торговым правилам, отказ от протекционистских мер и максимально широкий учет коллективных интересов позволят мировому сообществу эффективно бороться с глобальными угрозами", - сказал он.

"При этом любые многосторонние антикризисные инициативы должны носить согласованный характер, не затрагивать аспекты национального суверенитета, реализовываться при координирующей роли ООН", - подчеркнул министр.

Эскалация противоречий между государствами во время пандемии чревата серьезными последствиями для мировой экономики, считает Лавров. "Негативное воздействие пандемии коронавируса на глобальную социально-экономическую ситуацию усугубляется политическими факторами - ростом конфронтации, центробежными тенденциями в многосторонней торговле, злоупотреблением протекционистскими мерами, применением нелегитимных односторонних ограничений. Происходит эскалация различных противоречий между государствами, что грозит самыми серьезными последствиями для мировой экономики", - сказал он.

Министр констатировал фрагментацию и разрушение устоявшихся трансграничных цепочек кооперационных связей. "Наносится ущерб благосостоянию граждан, подрываются перспективы глобального экономического роста, а значит - возможности эффективной реализации задач развития, предусмотренных в том числе Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года (Повестка-2030)", - отметил он.

Лавров назвал оправданным выбор площадки ЮНКТАД для обсуждения этих острых вопросов. По его словам, актуальность этого мероприятия продиктована подготовкой к предстоящей министерской конференции ЮНКТАД-XV, одной из важнейших задач которой станет формирование широкой объединительной глобальной повестки дня по вопросам торговли и развития на ближайшую перспективу.