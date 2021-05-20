Лавров: РФ ежегодно вносит более $1 млрд на помощь странам в реализации Повестки-2030 ООН

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Россия каждый год направляет ряду стран более $1 млрд в рамках реализации целей устойчивого развития (ЦУР), определенных ООН. Об этом говорится в видеообращении главы МИД РФ Сергея Лаврова на открытии Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

"Наша страна успешно реализует Повестку-2030 и уверенно движется в сторону выполнения целей устойчивого развития на национальном уровне. В прошлом году Россия представила Добровольный национальный обзор достижения ЦУР, содержащий сведения о наших основных достижениях в экономической, социальной и природоохранной сферах за первую пятилетку с момента согласования глобальных целей", - сказал он.

"Россия также вносит вклад в реализацию Повестки-2030 через оказание финансовой и технической помощи заинтересованным странам, ежегодный объем которой превышает $1 млрд. Приоритетными получателями российской помощи являются государства СНГ", - добавил министр.

Лавров добавил, что с учетом растущего числа региональных интеграционных объединений и повышения их веса в мировой политике Россия считает важным налаживание механизма координации и обмена опытом между ними: "Интеграционные объединения обладают мощным ресурсом для реализации ЦУР, преодоления негативных последствий пандемии, скорейшего постковидного восстановления мировой экономики".

"В этой связи считаем своевременной инициативу белорусских и барбадосских партнеров по запуску диалогового механизма между интеграционными объединениями и подключению к этому процессу ЮНКТАД, - продолжил глава МИД РФ. - Это полностью соответствует мандату конференции, чей авторитетный экспертный потенциал представляется крайне востребованным в контексте задачи повышения роли региональных экономических связей в глобальных усилиях по реализации ЦУР".

В 2015 году государства - члены ООН приняли Повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года. Она содержит ряд целей, направленных на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия для всех. Каждая из 17 Целей содержит ряд показателей, которые должны быть достигнуты в течение 15 лет.