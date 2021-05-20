В Крыму не видят ничего плохого в возможном запрете США на признание его российским

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая. /ТАСС/. Поддержка профильным комитетом конгресса США законопроекта, предусматривающего запрет для американской администрации на признание Крыма российским, не удивительна, но ничего плохого в этом нет, уверен спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов.

В среду комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США рекомендовал одобрить законопроект, предусматривающий запрет для американской администрации на признание Крыма российским. Документ был поддержан единогласно. Он предусматривает, что "ни одно федеральное министерство или ведомство США не может предпринимать каких-либо действий или оказывать какое-либо содействие, которое предполагало бы признание" Крыма в составе РФ.

"Все это вполне вписывается в общую тональность той антироссийской истерии, которую мы наблюдаем уже несколько десятков лет. Замечу только, что началась она значительно раньше нашего возвращения в Россию, и потому мы - не ее причина, а лишь еще один удобный повод, чтобы в Вашингтоне поистерили. <…> Мы не удивлены. Понятно, что такие новости мало радуют, но и ничего плохого в них нет", - сказал Константинов ТАСС в четверг.

Он отметил, что российско-американские отношения "доведены до такой грани деградации, что удивляет не сам факт такого решения, а то, что, оказывается, необходимо кому-то в американском политикуме запрещать отрицание политической реальности". "Получается, что если бы это не было запрещено, кто-то из высокопоставленных чиновников в Вашингтоне мог бы исходить из того, что Крым - российский?" - предположил Константинов.

Глава Госсовета добавил, что признание легитимности воссоединения Крыма с Россией Вашингтоном означало бы, по его мнению, признание госпереворота, который при содействии западных стран произошел на Украине, и причастности к развязыванию гражданской войны в Донбассе. "Это [означало бы] и признание ответственности Вашингтона за блокаду Крыма, которая подпадает под международные признанные определения геноцида. Для того, чтобы это произошло, в США должны осознать, что сегодня происходит в мире, свою ответственность за состояние глобальной политики. Сегодня в Вашингтоне до этого очень далеки", - добавил собеседник.

При этом, подчеркнул он, "караван идет, несмотря на то, что там раздается" из Вашингтона. Крым в составе России продолжает развиваться: строятся мосты, электростанции и автотрассы, благоустраиваются города и села. После Крымской весны уже выросло целое поколение крымчан, добавил Константинов. "Детям, которые родились в российском Крыму, уже семь лет. А тем, кому в 2014 году было семь, уже 14, и они получают российские паспорта", - сказал спикер Госсовета.