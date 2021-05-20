Слуцкий считает, что встреча Лаврова и Блинкена создала позитивный фон

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Рейкьявике прошла конструктивно и создала хороший фон для возможного саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Такое мнение в четверг высказал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

О чем говорили Лавров и Блинкен на первой очной встрече

"Встреча прошла в конструктивном ключе, были сделаны оптимистичные заявления, в том числе и с американской стороны. Но на данном этапе отношений РФ-США судить лучше по делам, а не по словам", - сказал он ТАСС.

По мнению парламентария, "в любом случае итоги переговоров в Рейкьявике создают позитивный фон для возможной встречи президентов Путина и Байдена и помогут в анализе всего комплекса проблем российско-американского диалога".

Первая встреча глав внешнеполитических ведомств России и США прошла на полях министерской сессии Арктического совета в Рейкьявике и продолжалась почти два часа.