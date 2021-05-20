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Слуцкий считает, что встреча Лаврова и Блинкена создала позитивный фон

По мнению парламентария, на данном этапе отношений РФ-США судить лучше по делам, а не по словам

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Рейкьявике прошла конструктивно и создала хороший фон для возможного саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Такое мнение в четверг высказал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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"Встреча прошла в конструктивном ключе, были сделаны оптимистичные заявления, в том числе и с американской стороны. Но на данном этапе отношений РФ-США судить лучше по делам, а не по словам", - сказал он ТАСС.

По мнению парламентария, "в любом случае итоги переговоров в Рейкьявике создают позитивный фон для возможной встречи президентов Путина и Байдена и помогут в анализе всего комплекса проблем российско-американского диалога".

Первая встреча глав внешнеполитических ведомств России и США прошла на полях министерской сессии Арктического совета в Рейкьявике и продолжалась почти два часа.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияСлуцкий, Леонид ЭдуардовичБлинкен, Энтони
Лавров обсудил с главой МИД Норвегии двустороннюю и международную повестку дня
Встреча состоялась на полях министерской встречи Арктического совета в Рейкьявике.
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