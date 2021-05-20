Замглавы МИД РФ Богданов обсудил с главой Политбюро ХАМАС палестино-израильский кризис

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов обсудил в четверг с председателем Политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией и заместителем председателя Политбюро движения Мусой Абу Марзуком пути преодоления силовой конфронтации между Израилем и Палестиной.

"В ходе бесед обсуждались пути выхода из нынешней силовой конфронтации между палестинцами и израильтянами, сопровождающейся ростом числа жертв среди мирного населения, разрушением инфраструктуры и деградацией гуманитарной ситуации. Руководители ХАМАС информировали о посреднических усилиях Египта, Катара и спецкоординатора ООН Тора Веннесланда, нацеленных на прекращение огня", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам телефонных разговоров Богданова с руководством ХАМАС.

Как указали в дипведомстве, российская сторона выразила готовность оказывать необходимое содействие налаживанию диалога между палестинцами и израильтянами как в двусторонних контактах, так и в формате "ближневосточного квартета" международных посредников.

По информации телеканала Sky News Arabia, израильский кабмин в четверг вечером проголосует на заседании за прекращение огня в одностороннем порядке. В четверг телеканал Al Jazeera со ссылкой на свои источники сообщил, что власти Израиля проинформировали египетского посредника о намерении прекратить операцию в секторе Газа.