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Палестино-израильский конфликт
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Замглавы МИД РФ Богданов обсудил с главой Политбюро ХАМАС палестино-израильский кризис

Российская сторона выразила готовность оказывать необходимое содействие налаживанию диалога между народами

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов обсудил в четверг с председателем Политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией и заместителем председателя Политбюро движения Мусой Абу Марзуком пути преодоления силовой конфронтации между Израилем и Палестиной.

"В ходе бесед обсуждались пути выхода из нынешней силовой конфронтации между палестинцами и израильтянами, сопровождающейся ростом числа жертв среди мирного населения, разрушением инфраструктуры и деградацией гуманитарной ситуации. Руководители ХАМАС информировали о посреднических усилиях Египта, Катара и спецкоординатора ООН Тора Веннесланда, нацеленных на прекращение огня", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам телефонных разговоров Богданова с руководством ХАМАС.

Как указали в дипведомстве, российская сторона выразила готовность оказывать необходимое содействие налаживанию диалога между палестинцами и израильтянами как в двусторонних контактах, так и в формате "ближневосточного квартета" международных посредников.

По информации телеканала Sky News Arabia, израильский кабмин в четверг вечером проголосует на заседании за прекращение огня в одностороннем порядке. В четверг телеканал Al Jazeera со ссылкой на свои источники сообщил, что власти Израиля проинформировали египетского посредника о намерении прекратить операцию в секторе Газа.

Теги
ПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраильБогданов, Михаил Леонидович
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