Матвиенко заявила, что РФ последовательно выступает против политизации экологической темы

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Некоторые государства используют экологические проблемы в своих корыстных интересах, зачастую вовлекая в эти игры экологические организации и движения, Россия же последовательно выступает против политизации экологической темы . Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью "Парламентской газете" в преддверии Невского экологического конгресса, который пройдет в Санкт-Петербурге 27-28 мая.

"К сожалению, мы наблюдаем использование определенными государствами, кругами экологических проблем как инструмента манипулирования в своих политических, финансовых, экономических, каких-то других интересах. Это то, что происходит иногда вокруг крупных проектов, например, таких как "Северный поток - 2". И вовлечение в эти игры напрямую или втемную экологических организаций, движений - очень распространенная практика. Россия последовательно выступает против корыстной политизации экологической темы", - подчеркнула спикер Совфеда, добавив, что сенаторы делают это и в рамках межпарламентского сотрудничества.

Она отметила, что движения и объединения экологических активистов сейчас неоднородные - "в них находят себе место и те, кто не является сторонниками "чистой идеи", чьи действия не всегда направлены исключительно на сохранение природы, кто использует других членов сообщества для решения неэкологических задач". Однако, по мнению Матвиенко, это не повод пытаться вывести такие движения из активного общественного поля.

"Моя позиция такова: это значимая созидательная сила, государство должно ее поддерживать, сотрудничать с ней. Наша палата это делает. Как организаторы конгресса мы позаботились о том, чтобы отечественные экологические организации приняли в нем более широкое и действенное участие, чем прежде", - сказала председатель СФ.

Экологическое законодательство

Она подчеркнула, что перед Россией стоит задача не только наверстать отставание от передовых в плане бережного отношения к природе стран, но и войти в число лидирующих государств в этом направлении. По словам Матвиенко, экологическое право в России во многом уже сформировано, оно отвечает принципам международного права, однако "еще очень много предстоит сделать в области совершенствования природоохранного законодательства". "На первое место здесь ставлю разработку и принятие нормативных правовых актов, усиливающих ответственность бизнеса за нанесение вреда природе, окружающей среде. Не секрет, что предпринимателям зачастую выгоднее заплатить штрафы, которые у нас в этой сфере долгое время были смехотворно низкие, чем вкладываться в разработку и применение природосберегающих технологий", - указала спикер Совфеда.

Сенатор отметила, что правительство России и парламентарии готовят пакет законопроектов в области охраны природы, основополагающими принципами в которых должны стать такие: "загрязнил - убери", "причинил вред - плати". "Нет сомнения, принятие таких законов стимулирует хозяйствующие субъекты к гораздо более бережному отношению к природе, к свертыванию практики ее хищнической эксплуатации. Наша первейшая задача как законодателей - создать такие условия и для бизнеса, и для граждан, когда сохранять и беречь природу будет выгоднее, чем игнорировать экологические проблемы", - подчеркнула Матвиенко.