Россия предложила провести встречу глав МИД "Ближневосточного квартета"

ООН, 21 мая. /ТАСС/. Москва призывает как можно скорее провести министерскую встречу Квартета по ближневосточному урегулированию (Россия, США, ЕС, ООН). Об этом заявил в четверг первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, выступая на специальном заседании Генеральной ассамблеи (ГА) ООН по эскалации в Израиле и секторе Газа.

Что известно о ситуации вокруг Восточного Иерусалима

"Выступаем за активизацию деятельности "Ближневосточного квартета". Предлагаем безотлагательно провести министерскую встречу четверки для деэскалации обстановки и создания атмосферы доверия", - отметил он.

По словам Полянского, Россия надеется на то, что договоренность о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС будет носить долгосрочный характер.

Он подчеркнул, что "Россия, как и другие страны, прилагала и прилагает энергичные усилия по достижению деэскалации". "Несколько часов назад поступили сообщения о том, что договоренность о прекращении огня вроде бы достигнута. Очень хотелось бы, чтобы она была долгосрочной", - констатировал он.

Полянский сообщил, что Москва призывает с срочному запуску прямого палестино-израильского диалога.

"Исходим из необходимости срочных мер по запуску прямого палестино-израильского диалога. Именно в ходе прямых переговоров стороны должны выработать решения фундаментальных вопросов окончательного статуса, включая статус Восточного Иерусалима", - сказал он.

Полянский отметил, что права и свободы всех верующих в Иерусалиме должны быть соблюдены.

"Необходимо обеспечить права и свободу верующих на отправление культа в колыбели трех монотеистических религий", - подчеркнул он.

Ситуация в Израиле и секторе Газа

Ранее канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила информацию о перемирии с контролирующим сектор Газа движением ХАМАС. Как сообщал ряд СМИ, режим прекращения огня между палестинскими группировками в секторе Газа и Израилем предварительно вступит в силу в 02:00 мск 21 мая.

Действующие в Газе группировки и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. За это время радикалы выпустили по территории еврейского государства свыше 4 тыс. ракет, в ответ израильские военные подвергли бомбардировкам сотни целей в анклаве. Согласно последним данным Минздрава сектора, число погибших в Газе палестинцев достигло 232, 1 900 человек получили ранения. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.