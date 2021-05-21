Комитет СФ: к запрету избираться причастным к экстремистским организациям нужны критерии

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Комитет Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству рекомендует прописать критерии причастности лица к экстремистской или террористической организации в законопроекте, который вводит ограничения для избрания таковых депутатами Госдумы. Это следует из отзыва на законопроект за подписью главы комитета Совфеда Андрея Клишаса, текст которого размещен в думской электронной базе.

"В целях исключения необоснованного распространения предлагаемого ограничения на лиц, в действиях которых отсутствуют признаки противоправности деяния, критерии причастности лица к деятельности экстремистской или террористической организации необходимо дополнительно конкретизировать", - отмечается в документе.

Законопроект о запрете гражданам, причастным к деятельности экстремистских или террористических организаций, избираться депутатами был принят Госдумой в первом чтении во вторник. 24 мая профильный комитет Госдумы по контролю и регламенту намерен рассмотреть документ во втором чтении. Согласно проекту, запрет будет распространяться на "учредителей, членов коллегиального руководящего органа, руководителей и заместителей руководителей экстремистских и террористических организаций, руководителей их структурных подразделений и их заместителей, членов, участников, работников и иных лиц, причастных к деятельности таких организаций". При этом документ учитывает различный статус граждан в деятельности таких организаций, поэтому предусматривает "дифференциацию сроков ограничения пассивного избирательного права". Так, проект устанавливает, что лица, являвшиеся учредителями, членами коллегиального руководящего органа, руководителями таких организаций, не могут быть избраны депутатами по истечении пяти лет со дня вступления в силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности организаций. Для рядовых участников срок ограничений составляет три года.

Как отмечается в отзыве комитета Совфеда, нормы законопроекта коснутся отношений, которые возникли до вступления в силу решения суда о запрете деятельности экстремисткой или террористической организации или ее ликвидации. "В этой связи также необходимо установить, что признаки противоправного деяния имели место в действиях лиц, причастных к осуществлению экстремистской или террористической деятельности, совершенных в указанный период до вступления в законную силу соответствующего решения суда", - отмечают сенаторы в отзыве на инициативу.

Они также подчеркивают, что предлагаемые проектом нормы не противоречат Конституции РФ в части того, что закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, не имеет обратной силы. "В законопроекте не идет речь об установлении дополнительной ответственности, а об ограничении прав лиц", - отмечается в документе.