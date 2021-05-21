РФ выразила готовность помочь странам Центральной Азии бороться с угрозами из Афганистана

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Россия готова оказать военную помощь государствам Центрально-Азиатского региона в противодействии исходящим из Афганистана угрозам, если соотвествующие запросы поступят. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко в эфире телеканала "Россия-24".

"Что касается наиболее уязвимых стран в этом регионе, к которым я, наверное, отнес бы Таджикистан, то там находится наша российская военная база, которая в случае необходимости может быть задействована, если Таджикистан подвергнется каким-либо угрозам. Мы готовы предложить наши возможности всем странам, которые выразят желание получить соответствующие услуги", - сказал он.

"Для России вопрос Афганистана - стратегический, так как большинство стран - члены сообщества коллективной безопасности, и РФ готова помочь", - подчеркнул Руденко.