Лавров встретится в Сочи с главами МИД Греции, Мальты и Йемена

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с греческим коллегой Никосом Дендиасом в Сочи. Об этом сообщила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"24 мая в Сочи состоятся переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Греческой Республики. Он будет находиться в России с рабочим визитом", - сказала она.

Лавров встретится в Сочи 25 мая с главой МИД Мальты, 26 мая - с главой МИД Йемена, сообщила Захарова.

Переговоры Лаврова с министром иностранных дел Алжира перенесены с 21 на 27 мая, заявила она.

Лавров обсудит отношения с ЕС 28 мая с главой МИД Словении, 31 мая - с главой МИД Португалии, сообщила Захарова.

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