Песков заявил, что Россия не приемлет двойных стандартов в международных делах

"Двойные стандарты - обычно мы говорим о них как-то отдельно, но в конце концов это тоже разновидность фейков. Двойные стандарты тоже стары как мир, и мы чувствуем часто двойные стандарты на своей шкуре и тоже с ними боремся", - сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, это "очень циничная, очень неприятная разновидность фейков". Говоря о двойных стандартах, он не стал напоминать о случаях из международных дел, но привел пример с разбитой тарелкой. "Вы разбили тарелку: можно сказать - на счастье, а можно сказать - да у вас руки не из того места растут!" - пояснил пресс-секретарь президента России.

По его словам, это и есть двойные стандарты. "Тарелка - это безобидный пример. А когда это касается межгосударственных дел, это то, с чем надо бороться, и то, чего мы категорически не приемлем", - подчеркнул Песков.

Представитель Кремля отметил, что само словосочетание "фейк-ньюс" появилось достаточно недавно, в 2016 году. "Google показывает, что именно в 2016 году массовые запросы начались: что такое фейк-ньюс", - пояснил он, напомнив, что позже это выражение было объявлено словом года. "С тех пор она [фраза] очень стойко и активно вошла в наш с вами лексикон. Вряд ли она скоро выйдет из нашего лексикона, но мы должны понимать, что это плохо", - подытожил Песков.