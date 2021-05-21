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Посольство России на Украине направило ноту протеста из-за антироссийских акций в Киеве

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, ситуация на Ближнем Востоке послужила возможностью для проведения украинскими радикалами провокационной акции у стен посольства
Здание посольства РФ на Украине Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Здание посольства РФ на Украине
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Российское диппредставительство на Украине направило ноту протеста Министерству иностранных дел Украины в связи с антироссийскими акциями в Киеве. Об этом сообщила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, ситуация на Ближнем Востоке послужила возможностью для проведения украинскими радикалами провокационной акции у стен посольства России в Киеве. Участники выражали протест против деятельности ХАМАС, якобы получающего помощь из Москвы, рассказала она. "Это просто какая-то изуверская логика. Но вот в такой парадигме живут наши соседи, по крайней мере радикально настроенная часть Украины", - добавила дипломат.

"Звучали антироссийские лозунги, оскорбления. Был заблокирован въезд на территорию нашей дипломатической миссии. Посольством была направлена нота протеста министерству иностранных дел Украины", - сказала Захарова.

"В очередной раз обращаем внимание властей Украины на необходимость выполнения их международных обязательств как по урегулированию конфликта в Донбассе, так и по соблюдению прав и свобод человека, нацменьшинств в борьбе с ксенофобией и агрессивным национализмом. Собственно, и о Венской конвенции о дипломатических сношениях тоже можно было бы им вспомнить", - заключила официальный представитель МИД РФ.

Теги
УкраинаРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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