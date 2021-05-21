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Песков заявил, что мир стоит на пороге новой угрозы - дипфейков

Пресс-секретарь президента отметил, что прогресс несет людям не только различные блага, но и одновременно и зло
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Прогресс несет миру такую угрозу, как дипфейки (deepfake, методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте), и они являются еще большим злом, чем существующие сейчас фейк-ньюс. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступая в пятницу перед участниками марафона "Новое Знание".

Он отметил, что прогресс несет людям не только различные блага, но и одновременно и зло. "Очень опасное зло. Потому что помимо фейк-ньюс мы сейчас стоим на пороге новой угрозы, более страшной: дипфейков", - указал представитель Кремля.

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