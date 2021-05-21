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МИД РФ удовлетворен решением о прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Москва удовлетворена решением о введении режима прекращения огня в зоне конфликта Палестины и Израиля. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В Москве с чувством глубокого удовлетворения отмечают, что 21 мая в 2 часа утра вступил в силу режим прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта", - указала дипломат.

Для избежания рецидива палестино-израильского конфликта необходимо возобновить прямые переговоры сторон, считает Захарова.

Представители ближневосточного "квартета" не высказывались против проведения в РФ встречи руководства Израиля и Палестины, отметила она. РФ подтверждает готовность провести встречу руководства Израиля и Палестины, ждет ответа израильской стороны, заявила Захарова.

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