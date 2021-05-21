Захарова: стремление стран открыть границы для туристов может ухудшить ситуацию с COVID-19

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Ситуация с распространением коронавируса может ухудшиться из-за стремления некоторых стран в интересах туризма преждевременно снять ограничения. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"В настоящее время в целом ряде курортных стран превалирует тенденция отмены ограничений, введенных из-за пандемии в преддверии лета, несмотря на еще неустойчивую позитивную динамику эпидемической обстановки. Спешат открыть внешние границы в интересах поддержания собственной индустрии туризма, заверяют партнеров, что в зонах отдыха, в аэропортах, на объектах гостиничной инфраструктуры соблюдаются повышенные меры санитарно-эпидемиологической безопасности. Понимая стремление властей этих государств к восстановлению международного туризма, ситуация с COVID-19 остается волатильной, в том числе по причине распространения различных штаммов", - сказала она.

"Это может вызвать новые экстренные ограничения. В том числе по прекращению международного сообщения", - добавила Захарова.

Захарова также призвала россиян тщательно взвешивать все "за" и "против" при принятии решения о выезде за рубеж и планировании зарубежных поездок. "Это критически важно", - подчеркнула она.

О снятии ограничений на въезд

Срок отмены ограничений на въезд в РФ из-за границы в связи с пандемией пока не определен, сообщила дипломат.

"Оформление иностранным гражданам единых электронных виз временно приостановлено в целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции. Таким образом, иностранные граждане смогут оформить единую электронную визу для въезда в РФ только после снятия установленных ограничений, срок отмены которых на данный момент не определен", - сказала она.