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Захарова: Россия готова углублять сотрудничество с Казахстаном в области биобезопасности

Российско-казахстанские межведомственные консультации по этому вопросу запланированы на 26 мая в Алма-Ате

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Россия подтверждает готовность к углублению сотрудничества с Казахстаном в области биологической безопасности. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы подтверждаем готовность к углублению сотрудничества с Республикой Казахстан в области биобезопасности на двусторонней и многосторонней основе", - сказала она.

"Намерены продолжать обсуждение всех имеющихся у сторон вопросов в ходе российско-казахстанских межведомственных консультаций по данному вопросу, которые запланированы на 26 мая в Алма-Ате", - добавила дипломат.

Захарова указала, что Россия также настроена на заключение с Казахстаном межправительственного меморандума по вопросам обеспечения биологической безопасности.

Теги
КазахстанРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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