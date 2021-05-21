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Лавров и Блинкен в Рейкьявике положительно оценили диалог РФ и США по Афганистану

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече в Рейкьявике 19 мая дали положительную оценку диалогу по Афганистану. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Действительно, Афганистан был на на повестке российско-американских переговоров, которые состоялись в Рейкьявике. Было уделено внимание Афганистану в ходе встречи [министра иностранных дел России] Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Этот вопрос остается одной их тех сфер, где налажено эффективное взаимодействие между Россией и США. Главы внешнеполитических ведомств дали положительную оценку российско-американскому диалогу на уровне спецпредставителей", - сказала она.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичАфганистанСШАРоссияБлинкен, Энтони
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