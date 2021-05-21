В Крыму назвали русофобским шабашем "Крымскую платформу" Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая. /ТАСС/. Украинский форум "Крымская платформа" в августе этого года будет посвящен обсуждению новых блокад Крыма и станет русофобским шабашем, заявил в пятницу на заседании Госсовета республики председатель регионального парламента Владимир Константинов.

"Украина инициирует проведение форума "Крымская платформа" в августе этого года. Этот - русофобский шабаш, будет посвящен обсуждению того, от чего бы еще крымчан отключить, чем бы еще усложнить наше продвижение к построению Крыма нашей мечты", - сказал Константинов.

Спикер отметил, что "персонажи, намеренные собраться на пресловутой платформе, никак не уразумеют, что крымский поезд от нее давно уже ушел". "Нас все эти завывания не пугают: за нами Россия. Мы едины в своем стремлении продолжить развитие Крыма, его стремительную модернизацию и масштабное благоустройство. Пусть толпятся на своей платформе, с завистью смотрят нам вслед. Мы даже помашем им платочком и продолжим свой путь к намеченным целям", - добавил Константинов.

Создание "Крымской платформы" инициировал Зеленский для координации усилий на международном уровне для возвращения полуострова под свою юрисдикцию. Зеленский заявлял, что обсуждал эту инициативу с представителями Запада. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что Киев готов пригласить на саммит и делегацию из Москвы. Работа "Крымской платформы", по плану Киева, должна начаться с так называемого инаугурационного саммита, который запланирован на 23 августа 2021 года в украинской столице. Планируется, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. Восемнадцатого марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.