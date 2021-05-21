МИД РФ: наращивание активности НАТО на Украине не способствует урегулированию в Донбассе

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Наращивание военной активности НАТО на территории Украины и в акватории Черного моря, а также увеличение совместных военных учений не способствует урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Всего на территории Украины в текущем году запланировано семь совместных учений со странами НАТО, то есть каждые полтора, два месяца проходят те или иные военные маневры. Все это не способствует внутриукраинскому урегулированию. Состоявшееся 19 мая очередное заседание контактной группы вновь продемонстрировало отсутствие у киевских переговорщиков желания искать компромисс, действовать в соответствии с буквой и духом минских соглашений", - сказала она.

По словам дипломата, в МИД РФ обратили внимание на состоявшийся на прошлой неделе в Киеве форум по безопасности, участники которого, включая представителей руководства Украины, обозначили главную задачу страны в этой сфере - подготовку к борьбе с несуществующей российской угрозой. "В эту линии вписывается озвученные на днях [президентом Украины Владимиром] Зеленским требования сохранить расходы на оборону в 2021 и 2022 году на уровне не ниже 5% ВВП Украины. Сегодня Украина тратит на военные приготовления $7,5 млрд год и занимает по темпам военных затрат первое место в мире", - информировала Захарова.

"Подобным милитаристским планам Киева соответствует наращивание военной активности НАТО на территории Украины и в акватории Черного моря. Как вы знаете, начались самые крупные за последнюю четверть века учения альянса Defender Europe 21, в них принимает участие 28 тыс. военнослужащих из 27 стран НАТО и ее союзников", - указала она.