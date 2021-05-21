Косачев призвал помочь перемирию в палестино-израильском конфликте превратиться в мир

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Перемирие в зоне палестино-израильского конфликта - это самое важное, что могло произойти в регионе, но это не отменяет необходимости созыва министерского заседания ближневосточного "квартета". Такое мнение выразил в пятницу вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Россия предложила созвать министерское заседание ближневосточного "квартета" международных посредников (Россия, США, ООН, ЕС). Полагаю, перемирие эту тему повестки не отменяет. Нужно помочь перемирию превратиться в долгий мир", - написал он на своей странице в Facebook.

"Боевые действия в зоне палестино-израильского конфликта остановлены с 2 часов ночи местного времени. Это, безусловно, самое важно, что могло произойти в регионе", - добавил сенатор, подчеркнув, что перемирие было целью номер один для мирового сообщества.

Он полагает, что именно позиция мирового сообщества повлияла на прекращение огня. Косачев отметил, что МИД РФ вело интенсивные переговоры не только со сторонами конфликта, но и с США и Евросоюзом, "с которыми у России хватает собственных разногласий". "Однако ближневосточная тема из тех, где наши позиции близки. Отдадим должное активной дипломатии Египта, во многом благодаря которой соглашение стало возможным", - указал Косачев.

При этом он подчеркнул, что фундаментальные причины конфликта не сняты, а его переход в "тлеющий режим" не снимает глубинные проблемы. "Израильская поселенческая активность на палестинских территориях, статус Иерусалима, беженцы. Фактически не выполнено решение ООН по созданию палестинского государства. Нет и, похоже, пока невозможно согласие сторон по статусу территорий сектора Газа, Западного берега и Восточного Иерусалима. Но добиваться постепенного продвижения к единой цели - долгосрочному урегулированию - можно лишь одним путем: через выполнение соответствующих резолюций ООН на основе принципа двух государств - Палестины и Израиля", - убежден вице-спикер СФ.

О ситуации

Режим прекращения огня вступил в силу в пятницу в 02:00 по палестинскому и израильскому времени (совпадает с московским) между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа.

Действующие в Газе группировки и израильская армия обменивались ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. За это время радикалы выпустили по территории еврейского государства свыше 4 тыс. ракет, в ответ израильские военные подвергли бомбардировкам сотни целей в анклаве. Согласно последним данным Минздрава сектора, число погибших в Газе палестинцев достигло 232, 1 900 получили ранения. Всего жертвами конфликта на палестинских территориях с учетом Западного берега Иордана стали 260 человек. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.