Захарова выразила недоумение логикой формирования в США списка террористических групп

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Включение американскими властями в список террористических организаций "Русского имперского движения" и отсутствие в нем экстремистской украинской организации "Правый сектор" (запрещена в РФ) и националистического батальона "Азов" необъяснимо. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат указала, что на Украине безнаказанно продолжают действовать лица и организации, причастные к резонансным преступлениям, в частности к убийству журналиста Павла Шеремета. Она обратила внимание на то, что украинские организации ультраправого толка поддерживают тесные связи с националистами из стран Европы, Канады и США.

"Трудно найти объяснение тому, почему в этих условиях американские власти поспешили внести в национальный террористический список "Русское имперское движение" и при этом отказались делать это в отношении, например, одиозного "Правого сектора" или "Азова", - сказала Захарова.