Песков не исключил встречи Путина и Маска

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что встреча главы государства Владимира Путина и американского инженера и предпринимателя Илона Маска может состояться. Однако, по его словам, подготовка пока не ведется.

"Пока нет, мы надеемся, со временем когда-нибудь будет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. На вопрос о том, ведется ли уже какая-либо подготовка такой возможной встречи, представитель Кремля ответил отрицательно.

Формат общения также еще не определен. "Я не знаю пока точно", - сказал Песков, разъясняя, идет ли речь о личной встрече или о беседе по видеосвязи.

Пресс-секретарь президента РФ и американский предприниматель пообщались онлайн на форуме "Новое Знание". В частности, Песков попросил Маска рассказать российской молодежи о его видении будущего через 50 лет.

Маск является основателем, исполнительным директором и главным инженером компании SpaceX, он также основной инвестор и гендиректор компании по производству электромобилей Tesla Motors. Ранее в публикации в Twitter Маск упомянул официальный аккаунт Кремля, пригласив Путина поговорить в голосовой соцсети Clubhouse.

В администрации главы российского государства назвали это предложение интересным. "Мы сначала хотим разобраться. Непосредственно президент Путин не использует социальные сети, лично он их не ведет", - прокомментировал тогда эту инициативу Песков. По его оценке, предложение Маска, "безусловно, очень интересное". "Но нам нужно как-то понять, что имеется в виду, что предлагается, поэтому сначала как-то проверим все это, а потом уже будем реагировать", - сказал пресс-секретарь.