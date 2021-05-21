Захарова: Запад потакает вандализму в отношении памятников героям войны на Украине

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Развязанная на Украине война с памятниками героям Великой Отечественной войны происходит при попустительстве и молчаливой поддержке западных покровителей. Об этом заявила в пятницу на брифинге директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

По ее словам, поводом для того, чтобы в очередной раз обратить внимание на безнаказанные акции украинских вандалов послужил недавний приговор Галицкого районного суда Львова студенту, который в феврале облил красной краской памятник идеологу украинского фашизма и нацистскому преступнику Степану Бандере. Молодой человек получил четыре года тюрьмы, которые ему затем все же заменили на двухлетний испытательный срок.

"Ничего другого, кроме как назвать это очередным примером избирательного правосудия и расправы над несогласными с политикой киевского режима по обелению и героизации нацистов и их пособников, просто не остается, - отметила дипломат. - Драконовский по своей сути приговор львовского суда разительно отличается от того, как в современной Украине реагируют на ставшие регулярными акты вандализма в отношении памятников советским воинам-освободителям, которые погибли за освобождение Украины от фашистских захватчиков".

Официальный представитель дипведомства напомнила в этом контексте о последовательных шагах по уничтожению монумента боевой славы во Львове, об осквернении памятников Николаю Ватутину в Киеве и Полтаве и бюстов Георгию Жукову. "Невозможно перечислить все примеры, потому что количество подобных инцидентов начиная с 2014 года выросло в разы, - резюмировала она. - При этом ни в одном случае виновные так и не были найдены. Их, очевидно, просто не искали. Тем более никто не понес заслуженного наказания".

"Ждать должной оценки со стороны западных покровителей киевского режима не приходится, ведь иначе придется реагировать на совершаемые в странах Евросоюза аналогичные массовые расправы с историческим наследием", - продолжила Захарова, упомянув о Чехии, Болгарии и Польше, где вандалы постоянно оскверняют монументы советским солдатам и война с памятниками приобрела лавинообразный характер. "Это наводит на мысль, что на Западе не только поддерживают борьбу с прошлым, но и через переписывание истории Второй мировой войны практически участвуют в этом", - подчеркнула она.