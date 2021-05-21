В МИД РФ заявили, что попытки Киева наказать крымчан способствуют росту напряженности

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 мая. /ТАСС/. Попытки Украины наказать население Крыма за выбор в пользу воссоединения с Россией нарушают нормы международного права и способствуют росту напряженности. Об этом заявил в пятницу замдиректора Департамента информации и печати МИД России Илья Тимохов, выступая по видеосвязи на открытии международной конференции "Черноморский вопрос в фокусе мировой политики" к 150-летию Лондонской конвенции.

"Не прекращаются отчаянные попытки Киева наказать население Крыма за его законный выбор в пользу воссоединения с Россией. Продолжающаяся водная блокада полуострова может привести к очередной гуманитарной катастрофе с труднопредсказуемыми последствиями. Такие действия не только идут вразрез с нормами международного права, но и способствует росту международной напряженности", - сказал он.

Дипломат также высказал сожаление, что не все страны усвоили уроки конференции в Лондоне в 1871 году, по итогам которой был положен конец борьбе ведущих держав за сферы влияния в Черноморском регионе. "Сейчас мы снова наблюдаем недальновидные попытки отдельных государств переписать международные правовые нормы, устанавливающие правила для использования Черноморских проливов. Не забыты провокации украинских властей в Керченском проливе и Азовском море в 2018 году, организованные, можно сказать, при попустительстве некоторых западных партнеров, которые были способны спровоцировать новый конфликт в Черном море", - отметил Тимохов.

"Хочется верить, что наши западные партнеры вспомнят события того времени и наконец-то поймут, что любые противоречия можно решить только в атмосфере взаимного уважения и исключительно в рамках инклюзивной и открытой дискуссии", - резюмировал он.